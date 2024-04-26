Gaziantep'te alışveriş merkezi otoparkında drift yapan sürücüye 32 bin 233 TL ceza - Son Dakika
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Gaziantep'te alışveriş merkezi otoparkında drift yapan sürücüye 32 bin 233 TL ceza

Gaziantep\'te alışveriş merkezi otoparkında drift yapan sürücüye 32 bin 233 TL ceza

Gaziantep'te bir araç sürücüsü, 25 Nisan tarihinde bir alışveriş merkezinin otoparkında drift yaparken güvenlik kamerasına yakalandı. Gaziantep Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan inceleme sonucunda sürücüye 32 bin 233 TL para cezası kesildi.

26.04.2024 12:16
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Gaziantep'te bir alışveriş merkezinin otoparkında drift yapan sürücüye 32 bin 233 TL ceza uygulandı.

Gaziantep'te bir araç sürücüsü 25 Nisan tarihinde bir alışveriş merkezinin otoparkında drift yaptı. O anlar ise alışveriş merkezinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Drift yapan sürücüye, Gaziantep Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 32 bin 233 TL para cezası uygulandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep'te alışveriş merkezi otoparkında drift yapan sürücüye 32 bin 233 TL ceza - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te alışveriş merkezi otoparkında drift yapan sürücüye 32 bin 233 TL ceza - Son Dakika
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