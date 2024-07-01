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Gaziantep'te anız yangını ormana yayılmadan kontrol altına alındı

GAZİANTEP - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde anız yangını çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile ormana yayılmadan kontrol altına alındı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesine bağlı Yeni Mahalle Kurdini tepesinde henüz bilinmeyen bir nedenle anız yangını çıktı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ve Gaziantep Orman İşletme Müdürlüğü sevk edildi. Yangın, toplam 4 itfaiye ve 3 arazözün müdahalesi sonrası çam ağaçlarına sıçramadan kontrol altına alındı. Meydana gelen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.