Gaziantep'te arkadaşının bıçakladığı 15 yaşındaki çocuk kurtarılamadı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gaziantep'te arkadaşının bıçakladığı 15 yaşındaki çocuk kurtarılamadı

Gaziantep\'te arkadaşının bıçakladığı 15 yaşındaki çocuk kurtarılamadı
31.03.2026 20:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te tartıştığı arkadaşı tarafından bıçaklanan 15 yaşındaki çocuk, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Gaziantep'te tartıştığı arkadaşı tarafından bıçaklanan 15 yaşındaki çocuk, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay sonrası kaçan 17 yaşındaki zanlıyı yakalamak için çalışma başlatıldı.

Olay, Şehitkamil ilçesi Gazikent Mahallesi Gençlik Merkezi bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre, 15 yaşındaki Müslüm Yılmaz ile M.G. (17) isimli arkadaşı arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında taraflar birbirlerine bıçakla saldırırken M.G. isimli saldırganın savurduğu bıçakla Müslüm Yılmaz ağır yaralandı. Olay sonrası saldırgan kaçarken çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Müslüm Yılmaz, yakındaki özel bir hastaneye kaldırıldı. Yılmaz, özel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılarak hayatını kaybetti. Cenaze Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşma ve kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Gaziantep, 3. Sayfa, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te arkadaşının bıçakladığı 15 yaşındaki çocuk kurtarılamadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2026 21:40:52. #7.12#
SON DAKİKA: Gaziantep'te arkadaşının bıçakladığı 15 yaşındaki çocuk kurtarılamadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.