Gaziantep\'te arkadaşının bıçakladığı 15 yaşındaki çocuk kurtarılamadı

Gaziantep'te tartıştığı arkadaşı tarafından bıçaklanan 15 yaşındaki çocuk, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay sonrası kaçan 17 yaşındaki zanlıyı yakalamak için çalışma başlatıldı.

Olay, Şehitkamil ilçesi Gazikent Mahallesi Gençlik Merkezi bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre, 15 yaşındaki Müslüm Yılmaz ile M.G. (17) isimli arkadaşı arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında taraflar birbirlerine bıçakla saldırırken M.G. isimli saldırganın savurduğu bıçakla Müslüm Yılmaz ağır yaralandı. Olay sonrası saldırgan kaçarken çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Müslüm Yılmaz, yakındaki özel bir hastaneye kaldırıldı. Yılmaz, özel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılarak hayatını kaybetti. Cenaze Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşma ve kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlatıldı. - GAZİANTEP