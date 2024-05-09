Gaziantep Valisi Kemal Çeber, 2024 yılının ilk 4 ayında asayiş olayları ve operasyonlar hakkında bilgi verdi

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Gaziantep Valisi Kemal Çeber, 2024 yılının ilk 4 ayında kentte meydana gelen asayiş olayları ve yapılan operasyonların bilançosunu açıkladı.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, 2024 yılının ilk 4 ayında kentte meydana gelen asayiş olayları ve yapılan operasyonların bilançosu ile ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Vali Çeber, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan ve İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Halil Şen ile birlikte genel asayiş, terör, kaçakçılık ve organize suçlar, uyuşturucu ve madde bağımlılığı, trafik, siber güvenlik ve göçmen kaçaklığına yönelik pek çok alanda yapılan çalışmalara ilişkin rakamları paylaştı.

"2024 yılının ilk 4 ayında 2023 yılının aynı dönemine göre asayiş olaylarında ciddi azalışlar olmuştur"

2024 yılının 4 aylık asayiş bilançosunu açıklayan ve 2023 yılının aynı dönemine göre rakamları kıyaslayan Vali Çeber, "2023 yılı ilk 4 ayında mal varlığına karşı 8 bin 595 olay meydana gelirken 2024 yılı ilk 4 ayında bu sayı 6 bin 425 olarak yüzde 25,2'lik bir düşüş olmuş. Suçları aydınlatma oranı ise yüzde 58'den yüzde 78'e yükselmiştir. Evden hırsızlık olayı 2023 ilk 4 ayında yılında 883 iken, 2024 yılında 555'e düştü, otodan hırsızlık olayları 686 olaydan 358 olaya düştü. Bağ-bahçe hırsızlığı olayları 23'ten 7'ye düştü, kapkaç olaylarında yüzde 59,6'lık azalma, aydınlatma oranlarında ise yüzde 29'luk bir oldu. Yankesicilik olaylarında yüzdeki 38'lik azalma aydınlatma oranlarında yüzde 37,5'lik bir artış oldu. 2023 yılının ilk 4 ayında 640 motosiklet hırsızlığı olayı olurken 2024 yılının aynı döneminde 371 olay oldu ve suçta yüzde 40'lik bir azalma oldu. Kasten öldürme olaylarında yüzde 34'lük bir azalma yaşanırken 2024 yılının ilk 4 ayında meydana gelen 30 kasten öldürme olayının tamamı aydınlatıldı. 2023 yılının ilk 4 ayında il genelinde 4 bin 776 kişi yakalanırken 2024 yılının aynı döneminde yüzde 105'lik artışla 9 bin 792 aranan şahıs yakalandı. Gaziantep emniyet ve jandarma yakalama oranlarında Türkiye'de ilk 5'te yer alıyor. İl geneli genel asayiş suçlarında 2023 yılının ilk 4 ayına göre 2024 yılının ilk 4 ayında yüzde 13 azalma, aydınlatma oranlarını ise yüzde 86'dan yüzde 93'e çıkarıldı" dedi.

"Narkotik operasyonlarında Türkiye ve Avrupa'da birinciyiz"

2023 yılı ilk 4 ayı ile 2024 yılı ilk 4 ayı operasyon rakamları hakkında da bilgi veren Vali Çeber, "Emniyet ve jandarma bölgesinde narkotik suçlarda operasyon sayısı yüzde 138, yakalanan şahıs sayısı da yüzde 127 arttırılarak 3 bin 670'ten 6 bin 771'e yükselmiştir. Tutuklanan şahıs sayısı da yüzde 34'lük artışla 574'ten 768'e çıkarılmıştır. Bu süreçte yapılan operasyonlarda 684 kilogram esrar, 2 kilogram eroin, 1,5 kilogram kokain, 127 kilogram metamfetamin, 35 kilogram bonzai ve 1 milyon 256 bin 933 adet narkotik hap ele geçirildi. İlimiz, emniyet ve jandarmanın bu çalışmaları sonucunda Türkiye birincisi konumundadır. İlimiz bu konuda Avrupa'da da en başarılı il konumundadır. Yapılan başarılı çalışmalar sonucunda biz önümüzdeki süreçte uyuşturucu ticareti güzergahının değişeceğini öngörüyoruz. Narkotik alandaki başarının önümüzdeki süreçte asayiş olaylarındaki genel düşüşü de önümüzdeki dönemde beraberinde getireceğini öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.

"9 organize suç örgütü çökertildi, 504 operasyon yapıldı"

Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadeleye yönelik çalışmalara da değinen Çeber, "2023 yılı ilk 4 ayında 241 operasyon yapılmışken 2024 yılının aynı döneminde yüzde 109'luk artışla 504 operasyon yapılmıştır. 2024 yılında yapılan operasyonlarda yakalan şahıs sayısı yüzde 110'luk artışla 204'ten 427'ye yükselmiş, tutuklanan şahıs sayısı ise yüzde 284'lük artışla 19'dan 73'e yükseldi. 2024 yılında 9 organize suç örgütü çökertilirken yakalan 35 şüphelinin adli makamlara intikali sağlanarak tutuklanmıştır" şeklinde konuştu.

"Terör operasyonlarında 55 şüpheli, kaçak göçmen operasyonlarında 56 şahıs tutuklandı"

Terörle mücadele ve göçmen kaçakçılığına yönelik operasyonlara dair de bilgi veren Vali Kemal Çeber, "2024 yılının ilk 4 ayında yapılan terör operasyonlarında 55 şüpheli yakalanarak tutuklanmıştır. Göçmen kaçakçılığı organizatörü 56 şahıs yakalanarak tutuklanmıştır" diye konuştu.

Vali'den "düğünlerde ateş etmeyin" çağrısı

Vali Çeber, kentte asayiş olaylarına yönelik gayretli çalışmaların durmaksızın devam edeceğini de vurguladı. Çeber, konuşmasının son kısmında vatandaşlara da seslenerek özellikle düğünlerde havaya ateş açma alışkanlığından vazgeçmeleri çağrısında bulunarak bu konuda da denetimlerin arttırılacağını ve ciddi yaptırımların uygulanacağını aktardı. - GAZİANTEP