Gaziantep\'te ayakkabı ve terlik imalathanesinde yangın

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Gaziantep'te bir ayakkabı ve terlik imalathanesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 4 saat süren çalışmaları sonucu kontrol altına alındı. Yangın sonrası fabrikada maddi hasar meydana geldi.

Yangın, Şehitkamil ilçesi Yaprak Mahallesi'nde bulunan bir ayakkabı ve terlik imalathanesinde meydana geldi. İddiaya göre, Nizip Caddesi'nde bulunan imalathanede bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yangın, 4 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, ayakkabı ve terlik imalathanesindeki yangına müdahale etti. Yangın, çok sayıda itfaiye ekibinin yaklaşık 4 saat süren söndürme çalışmaları sonucu kontrol altına alındı. Ekiplerin yer yer soğutma çalışmaları ise devam ediyor.

Fabrikada maddi hasara yol açan yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP