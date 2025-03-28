Gaziantep'te Bayram Tedbirleri: 13 Bin Personel Görevde

Gaziantep'te bayramda 13 bin personel görev başında olacak

Gaziantep Valisi Kemal Çeber bayram tedbirlerini açıkladı

GAZİANTEP - Gaziantep Valisi Kemal Çeber, bayram tedbirleri hakkında açıklamalarda bulunarak Ramazan Bayramı süresince kent genelinde ilgili kurumlarda 13 bin personelin görev başında olacağını söyledi.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Halil Şen ve protokol üyeleri, jandarma kontrol noktası ve polis uygulama noktasında bayramlaşma törenine katıldı. Beraberindeki heyetle uygulama noktasındaki personellerle ve vatandaşlarla bayramlaşan Vali Kemal Çeber, daha sonrasında ise kentte alınan bayram tedbirlerine ilişkin açıklama yaptı.

"Tüm kurumlarımızla bayrama hazırız"

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, vatandaşların huzur içerisinde bayram geçirmesi için hazır olduklarını söyleyerek, "Bir Ramazan Bayramı'na daha eriştik. Herkesin Ramazan Bayramı'nı canı gönülden kutluyoruz. Hem bayramlaşmak hem de düzenlemelerle ilgili ziyaretlerimizi yapıyoruz. Tabii herkes bayrama hazırlanıyor. Biz de bayrama hazırlanıyoruz. Tüm kurumlarımız da hazırlanıyor. Sağlık ekiplerimiz, itfaiye ekiplerimiz, 112 birimlerimiz, vatandaşlarımızın bayramı rahat, huzur içerisinde geçirebilmesi için tüm kurumlarımızla biz bayrama hazırız" dedi.

"13 bin personelle Gaziantep'imizin huzuru, güveni, asayişi için alanda olacağız"

Bayramda toplam 13 bin güvenlik personelinin görev alacağını aktaran Vali Çeber, "Yollarda bu noktada gördüğünüz gibi çok sık trafik uygulamalarımız olacak. Ekiplerimiz olacak. Hareketli ekiplerimiz olacak. Radarlarımız sürekli çalışıyor olacak ve bayram boyunca trafik güvenliğini de en üst düzeyde sağlamaya gayret edeceğiz. Biz tüm vatandaşlarımızın da hem kurallara uymasını arzu ediyoruz, istiyoruz, tembih ediyoruz. Onların her birinin can güvenliğinin bizim için son derece önemli olduğunu tekrar ifade etmek istiyoruz. Hem de onlardan özellikle hassasiyet bekliyoruz. Emniyet kemeri noktasında hassasiyet bekliyoruz. Işıklar noktasında hassasiyet bekliyoruz. Bayram boyunca tek bir trafik kazası bile olmadan bayramı geçirmeyi arzu ediyoruz. Bunun için gayret ediyoruz. Bunun için bütün arkadaşlarım görevde. Biz bayram süresi boyunca emniyet teşkilatı olarak yaklaşık 7 bin 500 personelle, jandarma teşkilatımız olarak da yaklaşık 4 bin 500 personelle, yani toplam 13 bin personelle Gaziantep'imizin huzuru, güveni, asayişi için alanda olacağız, görevde olacağız" diye konuştu.