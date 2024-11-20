Gaziantep'te beyaz eşya dükkanından hırsızlık yapan şahıslar yakalandı - Son Dakika
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Gaziantep'te beyaz eşya dükkanından hırsızlık yapan şahıslar yakalandı

Gaziantep\'te beyaz eşya dükkanından hırsızlık yapan şahıslar yakalandı

Gaziantep'te, çalıntı kamyonetle gece saatlerinde beyaz eşya dükkanına girerek milyonluk hırsızlık olayını gerçekleştiren 2 şüpheli yakalandı.

20.11.2024 13:18
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Gaziantep'te, çalıntı kamyonetle gece saatlerinde beyaz eşya dükkanına girerek milyonluk hırsızlık olayını gerçekleştiren 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden ele geçirilen çalıntı malzemelerin bazıları ise sahiplerine teslim edildi.

Olay, önceki gece saatlerinde Şehitkamil ilçesi Fıstıklık Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, gece saat 03.00 sıralarında çalıntı kamyonetle beyaz eşya ve mobilya dükkanına gelen maskeli 3 şahıs, yaklaşık 3,5 milyon TL değerinde televizyon, telefon, tablet ve beyaz eşya çalarak kayıplara karıştı.

Milyonluk hırsızlık anları saniye saniye kamerada

Milyonluk hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kamyonetle mağazaya yanaşan şüpheli şahısların, camı çerçeveyi indirdikten sonra içeri girerek ellerine aldıkları her şeyi çalma anları yer aldı.

Hırsızlık olayına karışan 2 şüpheliyi yakalandı

Yaşanan olayın ardından çalışma yapan Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık olayına karışan 2 şüpheliyi yakaladı. Yakalanan şüphelilerin daha önce de 8 ayrı hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edildi. Şüphelilerden ele geçirilen 2 adet çalıntı araç, 1 adet televizyon, 1 adet çamaşır makinesi, 1 adet buzdolabı, 1 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet spiral makinesi ve lokma takımı, 1 adet ısıtıcı ve 150 bin TL değerinde gıda maddesi ise sahiplerine teslim edildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep'te beyaz eşya dükkanından hırsızlık yapan şahıslar yakalandı - Son Dakika

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