Gaziantep'te Borç Para İsteyen Şahıs, Dayısını Tabanca İle Öldürdü - Son Dakika
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Gaziantep'te Borç Para İsteyen Şahıs, Dayısını Tabanca İle Öldürdü

Gaziantep\'te Borç Para İsteyen Şahıs, Dayısını Tabanca İle Öldürdü

Gaziantep'te bir şahıs, borç para istediği dayısını olumsuz yanıt sonrası tabanca ile ateş ederek öldürdü. Olay sonrası kaçan katil zanlısını yakalamak için çalışma başlatıldı. Talihsiz adamın son anları cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

30.05.2024 14:32
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Gaziantep'te bir şahıs, borç para istediği dayısını olumsuz yanıt sonrası tabanca ile ateş ederek öldürdü. Olay sonrası kaçan katil zanlısını yakalamak için çalışma başlatıldı. Talihsiz adamın son anları cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Olay, dün gece geç saatlerde Şahinbey ilçesi Kurbanbaba Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Özkan T. isimli bir şahıs, dayısı Faruk Yıldız'dan (45) borç para istedi. Yıldız, parası olmadığını söyleyerek olumsuz yanıt verdiği yeğeni tarafından tabanca ile vuruldu. Olay sonrası ağır yaralanan Faruk Yıldız, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı. Yıldız, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yeğeni tarafından öldürülen Faruk Yıldız'ın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'ndan tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenazenin Yeşilkent Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi.

Öte yandan, yeğeni tarafından vurulduktan sonra ağır yaralanan Faruk Yıldız'ın son anları ise başka bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

Kaçan katil zanlısı aranıyor

Dayısı Faruk Yıldız'ı öldürerek olay yerinden kaçan katil zanlısı yeğen Özkan T.'yi yakalamak için Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince geniş çaplı çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep'te Borç Para İsteyen Şahıs, Dayısını Tabanca İle Öldürdü - Son Dakika

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