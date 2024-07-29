Gaziantep'te boya fabrikasında yangın: 1 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
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Gaziantep'te boya fabrikasında yangın: 1 kişi dumandan etkilendi

Gaziantep'te Oğuzeli ilçesine bağlı bir boya fabrikasında çıkan yangında 2 iş yeri ve 3 otomobil zarar görürken 1 işçi dumandan etkilendi. Yangın sonucunda çevredeki iş yerleri ve otomobiller de zarar gördü. Dumandan etkilenen işçi hastaneye kaldırıldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

29.07.2024 21:42
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Gaziantep'te boya fabrikasında yangın: 1 kişi dumandan etkilendi

GAZİANTEP - Gaziantep'te bir boya fabrikasında çıkan yangında 2 iş yeri ve 3 otomobil zarar görürken 1 işçi ise dumandan etkilendi.

Yangın, bugün sabah saatlerinde Oğuzeli ilçesine bağlı Körkün Sanayi sitesinde bir boya fabrikasında meydana geldi. Yangını gören çalışanlar 112, itfaiye ve jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler yangına müdahale ederken, fabrikadan dışarı akan boyaların çevredeki iş yerlerine ve otomobillere sıçraması sonucu 2 otomobil ve 2 iş yeri zarar gördü. Dumandan etkilenen 1 işçi ise hastaneye kaldırıldı.

"Alevler boyalar ile beraber akarak geldi"

Çıkan yangında aracı zarar gören Nurettin Bulduk, yangının büyümemesi için önlem aldıklarını aktararak, "Bir anda yangını duyduk ve patronum hemen makineleri durdurmamızı söyledi. Yanan boya fabrikasında alevler boyalar ile beraber akarak geldi. 2 iş yeri de hasar gördü. Bizim araçta park halindeydi o da ciddi zarar gördü. Hemen motor bölümündeki kabloları söktük" diye konuştu.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Gaziantep, Oğuzeli, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep'te boya fabrikasında yangın: 1 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika

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