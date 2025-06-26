Gaziantep'te 'change araç' operasyonunda yakalanan 13 şüpheli şahıs tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince savcılık koordinesinde nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarına yönelik operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında yapılan eş zamanlı baskınlarda ağır hasarlı araçların kimlik bilgilerini yurtdışından getirilen araçlara aktarma 'change' yapan 13 şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrası adli mercilere sevk edilen şüpheliler tutuklandı. - GAZİANTEP
Son Dakika › 3.Sayfa › Gaziantep'te Change Araç Operasyonu: 13 Tutuklama - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?