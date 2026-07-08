Gaziantep\'te Cinayet Davası: 27 Yıl Ceza

Gaziantep'te iki grup arasında çıkan, Ahmet Alkurt'un hayatını kaybettiği ve 2 kadının yaralandığı silahlı olaya ilişkin yargılanan sanık hakkında karar çıktı. Sanığa, Ahmet Alkurt'a yönelik haksız tahrik altında kasten öldürme suçundan 12 yıl 6 ay, olayda yaralanan iki kişiye yönelik kasten öldürmeye teşebbüs suçundan ise 7 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırdı. Sanığa toplam 27 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Gaziantep'te çocuklar arasında çıkan kavganın ailelerin de dahil olmasıyla Ahmet Alkurt'un hayatını kaybettiği ve 2 kadının yaralandığı olaya ilişkin davada karar çıktı. Gaziantep 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında, maktul yakınları, taraf avukatları ile tutuklu sanık Mesut Ş. hazır bulundu.

Duruşmada söz alan maktul aile sanığın en ağır cezayı almasını istedi.

Son savunmasını yapan sanık Mesut Ş., amacının öldürmek olmadığını öne sürerek pişman olduğunu ifade etti ve beraatini talep etti.

Sanığa 27 yıl ceza

Mahkeme heyeti, sanık Mesut Ş.'yi Ahmet Alkurt'a yönelik haksız tahrik altında kasten öldürme suçundan 12 yıl 6 ay, olayda yaralanan iki kişiye yönelik kasten öldürmeye teşebbüs suçundan ise 7 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırdı. Sanığa toplam 27 yıl 6 ay hapis cezası veren mahkeme, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Olayın geçmişi

Olay, 24 Şubat 2025 tarihinde gece saatlerinde Şahinbey ilçesi Güneykent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmüş ve silah ile bıçakların kullandığı olayda Ahmet Alkurt hayatını kaybederken isimi öğrenilemeyen 2 kadın yaralanmıştı. Yaşanan olayın ardından hayatını kaybeden Ahmet Alkurt'un cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Yaralanan 2 kadının tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi. Olay sonrası geniş çaplı çalışma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, katil zanlısı olarak tespit edilen Mesut Ş. ve C.A. isimli şahsı gözaltına aldı. Gözaltına alınan 2 zanlı, emniyette tamamlanan yasal işlemlerin ardından tutuklanma talebiyle adli mercilere sevk edilirken olayın çocuklar arasında başlayan kavgaya iki aile üyelerinin dahil olması nedeniyle yaşandığı ortaya çıkmıştı. - GAZİANTEP