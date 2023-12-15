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Gaziantep'te cinayet ve uyuşturucu suçlarından aranan şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Gaziantep'te cinayet ve uyuşturucu suçlarından aranan şüpheli yakalandı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde, 2 kişiyi öldürmek, 1 kişiyi yaralamak, uyuşturucu ticareti yapmak ve silahla tehdit etmek suçlarından aranan şüpheli, polis tarafından gizlendiği adreste yakalandı.

Gaziantep\'te cinayet ve uyuşturucu suçlarından aranan şüpheli yakalandı
15.12.2023 - 13:58,
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Gaziantep'in Nizip ilçesinde, 2 kişiyi kasten öldürmek, 1 kişiyi de yaralamak, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve birden fazla kişi tarafından birlikte silahla tehdit etmek suçlarından hakkında yakalama kararı bulunan şüpheli, polis ekiplerince gizlendiği adreste yakalandı.

Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şüphelinin ilçede bir evde saklandığını tespit etti. Operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliyi evde yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelinin, daha önce 2 kişiyi kasten öldürdüğü, 1 kişiyi kasten yaraladığı, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yaptığı ve birden fazla kişiyi silahla tehdit ettiği iddia edildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te cinayet ve uyuşturucu suçlarından aranan şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziantep'te cinayet ve uyuşturucu suçlarından aranan şüpheli yakalandı - Son Dakika
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