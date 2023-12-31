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Gaziantep'te Cinnet Getiren Damat, Kayınbabası ve Kayınvalidesini Yaraladıktan Sonra İntihar Etti - Son Dakika
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Gaziantep'te Cinnet Getiren Damat, Kayınbabası ve Kayınvalidesini Yaraladıktan Sonra İntihar Etti

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde yaşanan olayda, Cengizhan Sayın isimli damat, tartıştığı kayınbabası ve kayınvalidesini tabanca ile vurarak ağır yaraladı. Ardından aynı tabanca ile intihar etti. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Cengizhan Sayın hayatını kaybederken, yaralanan kayınbaba ve kayınvalide hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Gaziantep\'te Cinnet Getiren Damat, Kayınbabası ve Kayınvalidesini Yaraladıktan Sonra İntihar Etti
31.12.2023 - 22:43,  Güncelleme: 22:44
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Gaziantep'te cinnet getiren damat, tartıştığı kayınbabası ile kayınvalidesini yaraladıktan sonra aynı tabanca ile intihar etti.

Olay, Şahinbey ilçesi Konak Mahallesi Nergis Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Cengizhan Sayın (38) evine geldiği kayınbabası ve kayınvalidesi ile bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Kısa sürede büyüyen tartışmada cinnet getiren damat, kayınbabası Hüseyin Kurt (65) ve kayınvalidesi Selime Kurt'u (64) tabanca ile vurarak ağır yaraladı. Şahıs, daha sonra aynı tabanca ile intihar etti. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Cengizhan Sayın'ın hayatını kaybettiğini belirlerken, ağır yaralanan kayınbaba ile kayınvalide ise Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep'te Cinnet Getiren Damat, Kayınbabası ve Kayınvalidesini Yaraladıktan Sonra İntihar Etti - Son Dakika


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