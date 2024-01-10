Gaziantep\'te Çobanlar Çetesi suç örgütüne operasyon: 6 gözaltı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı tarafından Çobanlar Çetesi suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu ticareti ile silah ve mühimmat kaçakçılığı suçunu örgütlü olarak işlediği tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenlendi. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda, halk arasında çobanlar çetesi olarak bilenen ve örgüt liderliğini M.B.Ç.'nin yaptığı suç örgütüne yönelik 9 Ocak 2024 tarihinde Araban ilçesinde altı farklı adrese yapılan eş zamanlı şafak operasyonunda 6 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalar neticesinde 27 gram metamfetamin, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 159 adet 9 mm tabanca fişeği, 45 adet av tüfeği fişeği, 9 cep telefonu, 14 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet pala, 55 bin 600 TL suç geliri para ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.B.Ç., M.Ö., A.Ö., M.G., H.U., O.D., H.G. isimli şahıslara yönelik yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP