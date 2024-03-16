Gaziantep\'te çöp kamyonunda yangın çıktı

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Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde park halindeki çöp kamyonunda küçük çaplı yangın çıktı. Çöp kamyonundaki yangın, daha da büyümeden itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Yavuzeli Belediyesi'ne ait çöp kamyonunda bilinmeyen nedenle dumanlar yükseldi ve alevler çıktı. Çöp kamyonunun çöp biriktirme kısmında başlayan yangını fark eden belediye ekipleri ve vatandaşlar olayı itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, çevrede güvenlik önlemleri alırken itfaiye ekipleri ise çöp toplama kısmında başlayan yangını çevredeki araçlara yayılmadan müdahale ederek söndürdü. - GAZİANTEP