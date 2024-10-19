Gaziantep'te Deprem Panığı

3.Sayfa

İşte haftanın en çok kazandıranı

"Maç bitti" derken en iyi bildiği şeyi yaptı

Yeni atama kararları belli oldu! Sağlık Bakanlığında bir isim görevden alındı

Kahramanmaraş merkezli deprem Gaziantep'te de hissedildi

GAZİANTEP - Kahramanmaraş Dulkadiroğlu merkezli 4.4. büyüklüğündeki deprem Gaziantep'te hissedildi.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde saat 14.41'de yerin 10 kilometre derinliğinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Kahramanmaraş ve Gaziantep ile diğer çevre illerde de hissedildi.

Depremin ardından bazı vatandaşlar binalardan dışarı çıktı.