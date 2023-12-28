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Gaziantep'te deprem sonrası kontrollü yıkım çalışması sırasında bina çöktü - Son Dakika
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Gaziantep'te deprem sonrası kontrollü yıkım çalışması sırasında bina çöktü

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Gaziantep'te ağır hasar alan 9 katlı Yazman Apartmanı'nda sabah saatlerinde kontrollü yıkım çalışması başlatıldı. Ekiplerin iş makineleriyle yaptığı çalışma sırasında bina bir anda çöktü.

Gaziantep\'te deprem sonrası kontrollü yıkım çalışması sırasında bina çöktü
28.12.2023 - 12:49,  Güncelleme: 12:52
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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Gaziantep'te ağır hasar alan 9 katlı Yazman Apartmanı'nda sabah saatlerinde kontrollü yıkım çalışması başlatıldı. Ekiplerin iş makineleriyle yaptığı çalışma sırasında bina bir anda çöktü.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Gaziantep'te ağır hasarlı binaların yıkım çalışmaları devam ediyor. Gaziantep ve bazı ilçelerinde, 6 Şubat'ta meydana gelen afetin ardından yıkım kararı verilen yapılardan biri olan, Gazi Muhtar Paşa bulvarında bulunan ağır hasarlı 9 katlı Yazman Apartmanı'nda sabah saatlerinde kontrollü yıkım çalışması başlatıldı. Ekiplerin iş makineleriyle yaptığı çalışma sırasında bina bir anda çöktü. Çevreyi toz bulutu kaplarken, kimsenin yaralanmadığı yıkım anında yaşanan panik ise cep telefonu kameralarına yansıdı.

Yıkımın ardından kamyonlara yüklenen molozlar, enkaz döküm alanlarına taşınıyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep'te deprem sonrası kontrollü yıkım çalışması sırasında bina çöktü - Son Dakika


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