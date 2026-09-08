Gaziantep'te dilenci kadının üzerinden 64 bin 855 TL çıktı, zabıta harekete geçti - Son Dakika
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Gaziantep'te dilenci kadının üzerinden 64 bin 855 TL çıktı, zabıta harekete geçti

Gaziantep\'te dilenci kadının üzerinden 64 bin 855 TL çıktı, zabıta harekete geçti
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Gaziantep'te zabıta ekiplerinin dilencilere yönelik denetiminde bir kadının üzerinde ve poşetlerinde 64 bin 855 TL ele geçirildi. Zabıta, vatandaşlara iyi niyetlerini istismar eden dilencilere para vermemeleri ve durumu ALO 153'e bildirmeleri çağrısında bulundu.

Gaziantep'te zabıta ekiplerince dilencilere yönelik yapılan denetimlerde yakalanan bir kadın dilencinin üzerinden çıkan para 'pes' dedirtti. Şüphelinin üst araması ve elindeki poşetlerde yapılan aramalarda toplam 64 bin 855 TL ele geçirildi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, geçtiğimiz günlerde kentte yoğunluğun olduğu noktalarda dilencilik yapan şahıslara yönelik denetim yaptı. Zabıta ekipleri, denetim sırasında dilencilik yaptığı tespit edilen bir kadını durdurarak üst araması yaptı. Şüpheli kadının üst araması ve elindeki poşetlerde yapılan aramalarda toplam 64 bin 855 TL ele geçirildi.

"İyi niyetinizi istismar eden kişilere para vermeyin"

Şüpheli hakkında yasal işlem yapılırken Zabıta Dairesi Başkanlığı'ndan konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Dilencilik faaliyetlerine geçit yok. Ekiplerimizce dilencilik yaptığı tespit edilen şahsın üzerinden 64 bin 855 TL çıktı. İyi niyetinizi istismar eden kişilere para vermeyin, dilencilik faaliyetlerini ALO 153'e bildirin" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA

Gaziantep, 3. Sayfa, Zabıta, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te dilenci kadının üzerinden 64 bin 855 TL çıktı, zabıta harekete geçti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te dilenci kadının üzerinden 64 bin 855 TL çıktı, zabıta harekete geçti - Son Dakika
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