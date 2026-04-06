Gaziantep\'te Dolandırıcılık Operasyonu

Aralarında bir fakülte dekanı, 3 doçent ve 3 esnafın da bulunduğu 7 kişiyi toplam 521 milyon TL dolandıran 12 şüpheli bugün hakim karşısına çıktı. Nitelikli dolandırıcılık nedeni ile hakim karşısına çıkan şüphelilerden aralarında Gaziantep Üniversitesi Öğretim Görevlisi Mehmet Ali Y.'nin de bulunduğu 10'u tutuklanırken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ne olmuştu?

Gaziantep Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak görev yapan Mehmet Ali Y., iddiaya göre doktor öğretim üyesi kadrosuna yaptığı başvurunun kabul edilmemesi üzerine sorumlu tuttuğu kişilere yönelik intikam almak amacıyla sahte senetler düzenledi. Mehmet Ali Y., aralarında dekan, doçent ve esnafın da bulunduğu 7 kişiye çeşitli nedenlerle imzalar attırdı. Kurduğu düzenekle bu imzaları kullanarak söz konusu kişiler adına sahte senetler düzenlediği iddia edilen şüpheli, iddiaya göre toplam değeri 521 milyon lirayı bulan senetlerle icra takibi başlattı. Durumu fark eden mağdurlar, savcılığa başvurarak şikayetçi oldu. Bunun üzerine Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yaklaşık 3 aylık çalışmanın ardından Mehmet Ali Y. ile birlikte hareket ettiği değerlendirilen 11 şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda çek, senet, evrak inceleme cihazları, tarayıcılar ve kağıt kesme makineleri ele geçirildi. - GAZİANTEP