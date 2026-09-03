Gaziantep\'te drift atan sürücüye 140 bin TL ceza, ehliyetine 60 gün el konuldu

Gaziantep'te trafikte drift atan araç sürücüsüne 140 bin TL cezai işlem uygulanarak sürücü belgesine 60 gün süreyle el konuldu. Aracın drift atarak tehlike saçtığı anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri trafiğe açık yolda drift atan araca yönelik çalışma yaptı. Çalışmalar neticesinde, araç ve yaya trafiğini tehlikeye sokacak şekilde drift atan sürücüye 140 bin TL cezai işlem uygulandı, ehliyetine ise 60 gün süreyle el konuldu.

Aracın drift atarak tehlikeye davtiye çıkardığı anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, drift atarken kontrolden çıkan aracın kaldırıma çarpmaktan son anda kurtulması dikkat çekti.