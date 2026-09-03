Gaziantep'te drift atan sürücüye 140 bin TL ceza, ehliyetine 60 gün el konuldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gaziantep'te drift atan sürücüye 140 bin TL ceza, ehliyetine 60 gün el konuldu

Gaziantep\'te drift atan sürücüye 140 bin TL ceza, ehliyetine 60 gün el konuldu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te trafikte drift atan bir sürücüye 140 bin TL ceza kesildi ve ehliyetine 60 gün el konuldu. Aracın drift anında kontrolden çıkıp kaldırıma çarpmaktan son anda kurtulduğu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Gaziantep'te trafikte drift atan araç sürücüsüne 140 bin TL cezai işlem uygulanarak sürücü belgesine 60 gün süreyle el konuldu. Aracın drift atarak tehlike saçtığı anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri trafiğe açık yolda drift atan araca yönelik çalışma yaptı. Çalışmalar neticesinde, araç ve yaya trafiğini tehlikeye sokacak şekilde drift atan sürücüye 140 bin TL cezai işlem uygulandı, ehliyetine ise 60 gün süreyle el konuldu.

Aracın drift atarak tehlikeye davtiye çıkardığı anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, drift atarken kontrolden çıkan aracın kaldırıma çarpmaktan son anda kurtulması dikkat çekti.

Kaynak: İHA

Cep Telefonu, Gaziantep, Güvenlik, 3. Sayfa, Ceza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te drift atan sürücüye 140 bin TL ceza, ehliyetine 60 gün el konuldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Metroda saldırıya uğradı Günler sonra hastaneden acı haber geldi Metroda saldırıya uğradı! Günler sonra hastaneden acı haber geldi
MHRS randevusu almak isterken kredi kartından 44 bin 444 lira dolandırıldı MHRS randevusu almak isterken kredi kartından 44 bin 444 lira dolandırıldı
Kavurma imalathanesinde mide bulandıran manzara Kavurma imalathanesinde mide bulandıran manzara
Netanyahu: Gazze’nin yüzde 60’ında işgali genişleteceğiz Netanyahu: Gazze'nin yüzde 60'ında işgali genişleteceğiz
Belçika’da Türk babanın polis kurşunuyla hayatını kaybettiği iddiası Belçika'da Türk babanın polis kurşunuyla hayatını kaybettiği iddiası
İnce yapılan teklifi ilk kez açıkladı İnce yapılan teklifi ilk kez açıkladı

14:39
Tribünde lunapark treni kurdular, fark yediler
Tribünde lunapark treni kurdular, fark yediler
14:32
Altın yeniden sahnede 7 aydır böylesi görülmemişti
Altın yeniden sahnede! 7 aydır böylesi görülmemişti
13:54
Gülistan Doku soruşturmasında Albay ile eşinin ifadeleri ortaya çıktı: Telefon trafiği dosyadan gizlenmiş
Gülistan Doku soruşturmasında Albay ile eşinin ifadeleri ortaya çıktı: Telefon trafiği dosyadan gizlenmiş
13:51
AK Parti’ye geçen başkandan dikkat çeken çıkış Mansur Yavaş’a övgü, geçmişe eleştiri
AK Parti'ye geçen başkandan dikkat çeken çıkış! Mansur Yavaş'a övgü, geçmişe eleştiri
13:13
Ülkenin turizm kentine bomba yağdı Bölgeden gelen görüntüler korkunç
Ülkenin turizm kentine bomba yağdı! Bölgeden gelen görüntüler korkunç
12:49
Gözler faiz kararındayken ünlü ekonomistten dikkat çeken tahmin
Gözler faiz kararındayken ünlü ekonomistten dikkat çeken tahmin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2026 14:44:30. #7.12#
SON DAKİKA: Gaziantep'te drift atan sürücüye 140 bin TL ceza, ehliyetine 60 gün el konuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement