Gaziantep’te dilencilik ve satıcılık yapanlara dron destekli zabıta müdahalesi

Gaziantep'te kavşaklar, yollar ve işletmelerin önünde dilencilik-satıcılık yaparak vatandaşları rahatsız eden, dini duyguları istismar eden ve trafikte tehlike oluşturan şahıslara yönelik zabıta ekiplerince dron destekli denetim yapıldı. Denetimlerde çok sayıda şahsa cezai işlem uygulandı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, kavşaklar, yollar ve bazı işletmelerin önünde ısrarlı dilencilik-satıcılık yaparak vatandaşları rahatsız eden, trafikte tehlike oluşturan ve dini duyguları istismar eden şahıslara yönelik çalışma yaptı. Dron destekli çalışmalar çerçevesinde çok sayıda şüpheli tespit edilip yakalanarak haklarında cezai işlem uygulandı.

Zabıta Daire Başkanlığı'ndan konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekiplerimizce, vatandaşları rahatsız edecek derecede ısrarcı şekilde dilencilik yaptığı tespit edilen şahıslar drone ile takip edilerek yakalandı ve haklarında gerekli işlemler uygulandı" ifadeleri kullanıldı.

Benzer denetimlerin kentin farklı noktalarında devam edeceği vurgulandı.