Gaziantep'te Dronlarla Yapılan Trafik Uygulamasında Kırmızı Işık İhlali Tespit Edildi - Son Dakika
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Gaziantep'te Dronlarla Yapılan Trafik Uygulamasında Kırmızı Işık İhlali Tespit Edildi

Gaziantep\'te Dronlarla Yapılan Trafik Uygulamasında Kırmızı Işık İhlali Tespit Edildi

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, dron destekli trafik uygulaması yaparak kırmızı ışık ihlali yapan 8 araç sürücüsüne toplam 58 bin 568 TL ceza kesti. İhlal anları dron kamerasıyla kaydedildi ve benzer uygulamaların devam edeceği belirtildi.

14.02.2024 08:38  Güncelleme: 08:40
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Gaziantep'te, dron destekli yapılan trafik uygulamalarında kırmızı ışık ihlali yaptığı tespit edilen 8 araç sürücüsüne toplam 58 bin 568 TL cezai işlem uygulandı. Araçların kırmızı ışık ihlal anları ise dron kamerasına yansıdı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Oğuzeli kavşağında dron destekli trafik uygulaması yaptı. Uygulama sonucunda kırmızı ışık ihlali yaptığı tespit edilen 8 araç sürücüsüne toplam 58 bin 568 TL cezai işlem uygulandı. Araçların kırmızı ışık ihlal anları ise dron kamerası ile kaydedildi.

Kentin farklı noktalarında benzer uygulamaların devam edeceği öğrenildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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