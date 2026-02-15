Düğün salonu önünde dehşet! Silahlı saldırıya uğrayan genç öldü - Son Dakika
Düğün salonu önünde dehşet! Silahlı saldırıya uğrayan genç öldü

Düğün salonu önünde dehşet! Silahlı saldırıya uğrayan genç öldü
15.02.2026 13:00
23 yaşındaki Volkan Durmuş, düğün salonu önünde silahlı saldırıda ağır yaralanarak hayatını kaybetti.

Gaziantep'te düğün salonu önünde silahlı saldırıya uğrayarak ağır yaralanan 23 yaşındaki Volkan Durmuş, tedavi gördüğü hastanede gece saatlerinde hayatını kaybetti. Cinayet Büro Amirliği ekiplerince 1 zanlının gözaltına alındığı olayın 6 ay önce yaşanan bir cinayete misilleme olarak gerçekleştirildiği öne sürüldü. Olay, dün akşam saatlerinde Şahinbey ilçesi 75. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 23 yaşındaki Volkan Durmuş isimli genç, sokaktaki bir düğün salonu önünde H.A. isimli şahsın silahlı saldırısına uğradı. Olay sonrası vücuduna çok sayıda mermi isabet eden Durmuş ağır yaralanırken, saldırgan H.A. ise hızla olay yerinden kaçtı.

KALDIRILDIĞI HASTANEDE KURTARILAMADI

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralı genç, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrası Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Volkan Durmuş, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen gece saatlerinde hayatını kaybetti. Durmuş'un cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

KATİL ZANLISI YAKALANDI, ŞOK GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Olay sonrası geniş çaplı çalışma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, katil zanlısı H.A.'yı yakalayarak gözaltına alındı. Yakalanan şahsın emniyetteki işlemleri sürerken ifadesinde cinayeti, 30 Ağustos 2025 tarihinde Mehmet Akdeniz isimli şahsın öldürüldüğü olaya misilleme olarak gerçekleştirdiğini söylediği belirtildi. Gözaltındaki katil zanlısının emniyetteki işlemlerinin sürüdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • mücahid mücahid:
    İdam cezası çıkartılmadıkça,kan davaları çoğalır,Halk adalet peşinde?? 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
