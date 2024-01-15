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Gaziantep'te Ehliyet Sınavında Şüpheli Hareketler Sergileyen Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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Gaziantep'te Ehliyet Sınavında Şüpheli Hareketler Sergileyen Şahıs Yakalandı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir okulda yapılan ehliyet sınavında C.A. isimli şahsın şüpheli hareketler sergilemesi üzerine jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yapılan soruşturma sonucunda, C.A.'nın yerine sınava giren I.K. isimli şahıs tespit edildi. Gözaltına alınan C.A. ve I.K. hakkında 'Resmi Belgede Sahtecilik' suçundan yasal işlem başlatıldı.

Gaziantep\'te Ehliyet Sınavında Şüpheli Hareketler Sergileyen Şahıs Yakalandı
15.01.2024 - 14:54,  Güncelleme: 14:55
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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde başkasının yerine ehliyet sınavına giren şahıs şüpheli hareketler sergilemesi üzerine yakalandı. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan şüpheli ve yerine sınava giren şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İslahiye ilçesinde bir okulda yapılan ehliyet sınavı esnasında C.A. isimli şahsın şüpheli hareketler sergilediğinin sınav görevlileri tarafından ihbar edilmesi üzerine çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde C.A. isimli şüpheli şahsın yapılan soruşturmasında I.K. isimli şahsın yerine sınava girdiği tespit edildi.

Gözaltına alınan şüpheli şahıslar C.A. ve I.K. hakkında "Resmi Belgede Sahtecilik" suçundan yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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Gaziantep, Jandarma, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep'te Ehliyet Sınavında Şüpheli Hareketler Sergileyen Şahıs Yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziantep'te Ehliyet Sınavında Şüpheli Hareketler Sergileyen Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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