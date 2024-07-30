Gaziantep'te jandarma ekiplerinin emniyet kemeri kullanımına yönelik denetimlerinde 20 araç sürücüsüne toplam 13 bin 800 TL trafik idari para cezası uygulandı.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması Timleri, adli makamların koordinesinde il genelinde araç sürücülerinin emniyet kemeri kullanımına yönelik özel denetim gerçekleştirildi. Yapılan denetimler sonucunda 442 araç sürücüsü denetlenerek 20 araç sürücüsüne toplam 13 bin 800 TL trafik idari para cezası uygulandı. - GAZİANTEP
Son Dakika › 3.Sayfa › Gaziantep'te Emniyet Kemeri Denetiminde 20 Sürücüye 13 Bin 800 TL Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
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