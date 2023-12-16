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Gaziantep'te emniyet ve jandarmadan ortak uygulama: 132 şahıs yakalandı - Son Dakika
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Gaziantep'te emniyet ve jandarmadan ortak uygulama: 132 şahıs yakalandı

Gaziantep'te yapılan ortak uygulama sonucunda 132 şahıs yakalandı ve çok sayıda suç unsuru ele geçirildi. Ayrıca 411 bin 485 TL para cezası uygulanarak 35 araç trafikten men edildi.

Gaziantep\'te emniyet ve jandarmadan ortak uygulama: 132 şahıs yakalandı
16.12.2023 - 23:17,  Güncelleme: 23:29
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Gaziantep'te emniyet ve jandarmadan ortak uygulama: 132 şahıs yakalandı

Çok sayıda suç unsuru ele geçirildi

411 bin 485 TL para cezası uygulanarak 35 araç trafikten men edildi

GAZİANTEP - Gaziantep'te emniyet ve jandarma, umuma açık yerlerin kontrolü ile yol kontrol ve arama faaliyeti yaptı. İcra edilen faaliyet sonucunda çeşitli suçlardan aranan 132 şahıs yakalanırken, çok sayıda suç unsuru malzeme ele geçirildi.

Gaziantep'te İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince umuma açık yerlerin kontrolü ile yol kontrol ve arama faaliyeti icra edildi. Kent genelinde 15 Aralık 2023 günü 20.00-24.00 saatleri arasında yapılan ortak uygulama faaliyeti sonucunda 22 bin 257 şahıs sorgulanarak 137 aranan şahıs yakalandı. Uygulama ile 7 bin 268 araç sorgulanırken 411 bin 485 TL para cezası uygulanarak 35 araç trafikten men edildi.

Çok sayıda suç unsuru malzeme ele geçirildi

Yapılan aramalarda ise 51 gram metamfetamin, 204 gram esrar, 284 gram sentetik kannabinoid (Bonzai), 2 gram jamaika, 82 karton sigara, 3 adet tabanca, 2 adet tüfek, 2 adet kurusıkı tabanca, 19 adet kesici delici alet ve 373 adet fişek ele geçirildi.

Kaynak: İHA
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