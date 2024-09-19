Gaziantep'te Eşini Öldüren Sanık Mahkemede - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Gaziantep'te Eşini Öldüren Sanık Mahkemede

Gaziantep\'te Eşini Öldüren Sanık Mahkemede

Eyüp Turan Karabağ, eşini öldürdüğü iddiasıyla yargılanmaya başladı. Olayda çelişkili ifadeler verdi.

19.09.2024 12:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te 17 Ocak 2024 tarihinde 2 çocuğunun gözü önünde eşini öldüren sanık Eyüp Turan Karabağ'ın davası, bugün 11. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye başladı. Sanık, iki farklı ifadesinde çelişkili beyanlarda bulundu.

Olay, Şahinbey ilçesi Yeditepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Eyüp Turan Karabağ (34) bilinmeyen bir nedenle tartıştığı eşi Bahar Karabağ'ı (31) elindeki tabanca ile kafasına ateş ederek öldürdü. Olay sonrası çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kafasından vurulan Bahar Karabağ'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Bugün 11. Ağır Ceza Mahkemesinde ilk duruşma görüldü. Davaya, Maktul avukatları, sanık avukatları ve maktulün yakınları katıldı.

"Eğer müvekkilimiz suçluysa, en ağır cezayı almasını istiyoruz"

Sanık avukatları, "Eğer müvekkilimiz suçluysa, en ağır cezayı almasını istiyoruz" şeklinde savunma yaparken, maktul Bahar'ın avukatları, "Bu dava sadece Bahar'ın değil, öldürülen tüm kadınların davasıdır. Bu yüzden caydırıcı bir ceza çıkmasını bekliyoruz" diyerek mahkemeden adalet taleplerini dile getirdi.

Savcı mütalaasında 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılış müebbet hapis cezası istedi.

"Baba gel, kocam beni öldürecek, yine delirdi"

Bahar Karabağ'ın babası Metin Taskömür, "Kızım olay günü beni aradı. 'Baba gel, kocam beni öldürecek, yine delirdi' dedi. Ben de hemen kızımın evine gittim. Sanık olan damadımı kızımın dairesinin kapısında gördüm. Bana, 'Eve girme geri git' dedi. Ben de daireye girdim. Torunlarım şoka girmiş bir şekilde duvarı izliyordu. Yatak odasına gittim. Kızımın yerde yattığını gördüm. Damadıma, 'Eğer kızıma bir şey yaptıysan seni öldürürüm' dedim. Sonra kızımı sanıkla birlikte hastane götürdük. Hastaneye gittiğimde kızımın öldüğünü öğrendim. Ben sanığın en ağır şekilde cezalanmasını istiyorum" dedi.

"Kızımın yuvası yıkılmasın diye şiddet gördüğünü ailemden sakladım"

Bahar Karabağ'ın annesi Elif Taşkömür, kızının şiddet gördüğünü bildiğini söyleyerek, "Kızımın yuvası yıkılmasın diye şiddet gördüğünü ailemden sakladım. Bu adam kızımın sözünü hiç dinlemez. Yaptığı savunma yalan. Torunlarımın gözünün önünde kızımı öldürdü. Sanığın en ağır cezayı almasını istiyorum" şeklinde konuştu.

"Ablama sorduğumda 'yeğenlerin yaptı' deyip beni geçiştiriyordu"

Bahar Karabağ'ın erkek kardeşi Ömer Taskömür, "Ablamın o adamla evlenmesine hep karşıydım. Zaten bu adamın babası da katil. İş yerindeki arkadaşlarına söyledim. 3 tane silahının olduğunu söylediler. 3 tane silahı olan bir adam ne kadar düzgün olabilir. Ablama şiddet uyguluyordu. Ablama sorduğumda 'yeğenlerin yaptı' deyip beni geçiştiriyordu. Ablamı onun öldürdüğünü eminim. En ağır cezayı almasını talep ediyorum" şeklinde konuştu.

Sanık Eyüp Turan Karabağ ilk ifadesinde, "Anneme ziyarete gitmek istedim. Eşim bunu reddetti. Bu yüzden intihar etmek için odaya geçtim. Eşim bana engel olmak istedi. Kazara öldürdüm" ifadelerini kullandı.

Tüm ifadeler alındıktan sonra söz verilen sanık Eyüp Turan Karabağ, ifadesini değiştirerek, "Eşim beni aradı. 'Babamı aradım beni gelip alacak gideceğiz' dedi. Benim eşime ne kadar aşık olduğumu herkes bilir. Ondan ayrılmak istemediğim için gitmesine engel olmak istedim. Odaya geçtim silahı aldım kafama sıkacaktım. Eşim yapma diye yanıma geldi. Aramızda tartışma çıktı. Kazara ona sıktım. Ben çocuklarımın annesini öldürmek ister miyim? Bu olayın kaza olduğunu söylüyorum ve beraatimi talep ediyorum" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, maktul Bahar Karabağ ile sanık Eyüp Turan Karabağ arasında daha önce herhangi bir şikayet olup olmadığının araştırılmasını ve HTS kayıtlarının incelenmesini istedi. Dava, 8 Kasım 2024 tarihine ertelendi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Eyüp Turan, gaziantep, Politika, Mahkeme, 3-sayfa, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep'te Eşini Öldüren Sanık Mahkemede - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:10 Bahçeli’den Yapıcıoğlu’na: Anayasa’nın ilk 4 maddesine şaşı bakanlar bizim için yok hükmündedir Bahçeli'den Yapıcıoğlu'na: Anayasa'nın ilk 4 maddesine şaşı bakanlar bizim için yok hükmündedir
14:32 Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar’a siyasi yasak getirildi Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'a siyasi yasak getirildi
14:21 Sıla bebeği istismardan tutuklanan 13 yaşındaki şüphelinin ilk ifadesi: Kıskandığım için yaptım Sıla bebeği istismardan tutuklanan 13 yaşındaki şüphelinin ilk ifadesi: Kıskandığım için yaptım
13:58 Merkez Bankası faizi yüzde 50’de sabit bıraktı Merkez Bankası faizi yüzde 50'de sabit bıraktı
12:35 8 yaşındaki Narin’i nasıl öldürdüler Rapordaki ayrıntılar kahretti 8 yaşındaki Narin'i nasıl öldürdüler? Rapordaki ayrıntılar kahretti
08:05 Serenay Sarıkaya’dan kendisini bekleten Mert Demir’e sitem: Ayıp ayıp Serenay Sarıkaya'dan kendisini bekleten Mert Demir'e sitem: Ayıp ayıp
07:41 Selçuk Bayraktar, Lübnan saldırısından 2 gün önce uyarıda bulunmuş: Saatlerin, telefonların içine kadar giriyorlar Selçuk Bayraktar, Lübnan saldırısından 2 gün önce uyarıda bulunmuş: Saatlerin, telefonların içine kadar giriyorlar
07:16 Eski Hatay Valisi Rahmi Doğan, depremzedenin suç duyurusunda bulunduğu gece Sakarya Valisi olarak atandı Eski Hatay Valisi Rahmi Doğan, depremzedenin suç duyurusunda bulunduğu gece Sakarya Valisi olarak atandı
02:08 Aksaray’da dehşet Damadına ateş eden baba ona siper olan kızını öldürdü Aksaray'da dehşet! Damadına ateş eden baba ona siper olan kızını öldürdü
00:10 Valiler Kararnamesi yayımlandı 16 ilin valisi değişti Valiler Kararnamesi yayımlandı! 16 ilin valisi değişti
23:53 Kılıçdaroğlu, Özel’i canlı yayında yalanladı: Tüzük değişikliğine olumlu bakmıyorum Kılıçdaroğlu, Özel'i canlı yayında yalanladı: Tüzük değişikliğine olumlu bakmıyorum
23:22 Erken seçim anketleri gelmeye başladı Vatandaşın verdiği yanıt bir hayli manidar Erken seçim anketleri gelmeye başladı! Vatandaşın verdiği yanıt bir hayli manidar
22:49 Kılıçdaroğlu’ndan Meral Akşener’e sert gönderme: Herkes biliyor nasıl normalleştiğini Kılıçdaroğlu'ndan Meral Akşener'e sert gönderme: Herkes biliyor nasıl normalleştiğini
22:45 Irak’ın kuzeyine hava harekatı 24 terör hedefi imha edildi Irak'ın kuzeyine hava harekatı! 24 terör hedefi imha edildi
22:14 FED’in sürpriz faiz kararı sonrası gram altın için rekor rakam tahmin FED'in sürpriz faiz kararı sonrası gram altın için rekor rakam tahmin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2024 15:27:37. #1.12#
SON DAKİKA: Gaziantep'te Eşini Öldüren Sanık Mahkemede - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement