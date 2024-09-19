Gaziantep\'te Eşini Öldüren Sanık Mahkemede

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Gaziantep'te 17 Ocak 2024 tarihinde 2 çocuğunun gözü önünde eşini öldüren sanık Eyüp Turan Karabağ'ın davası, bugün 11. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye başladı. Sanık, iki farklı ifadesinde çelişkili beyanlarda bulundu.

Olay, Şahinbey ilçesi Yeditepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Eyüp Turan Karabağ (34) bilinmeyen bir nedenle tartıştığı eşi Bahar Karabağ'ı (31) elindeki tabanca ile kafasına ateş ederek öldürdü. Olay sonrası çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kafasından vurulan Bahar Karabağ'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Bugün 11. Ağır Ceza Mahkemesinde ilk duruşma görüldü. Davaya, Maktul avukatları, sanık avukatları ve maktulün yakınları katıldı.

"Eğer müvekkilimiz suçluysa, en ağır cezayı almasını istiyoruz"

Sanık avukatları, "Eğer müvekkilimiz suçluysa, en ağır cezayı almasını istiyoruz" şeklinde savunma yaparken, maktul Bahar'ın avukatları, "Bu dava sadece Bahar'ın değil, öldürülen tüm kadınların davasıdır. Bu yüzden caydırıcı bir ceza çıkmasını bekliyoruz" diyerek mahkemeden adalet taleplerini dile getirdi.

Savcı mütalaasında 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılış müebbet hapis cezası istedi.

"Baba gel, kocam beni öldürecek, yine delirdi"

Bahar Karabağ'ın babası Metin Taskömür, "Kızım olay günü beni aradı. 'Baba gel, kocam beni öldürecek, yine delirdi' dedi. Ben de hemen kızımın evine gittim. Sanık olan damadımı kızımın dairesinin kapısında gördüm. Bana, 'Eve girme geri git' dedi. Ben de daireye girdim. Torunlarım şoka girmiş bir şekilde duvarı izliyordu. Yatak odasına gittim. Kızımın yerde yattığını gördüm. Damadıma, 'Eğer kızıma bir şey yaptıysan seni öldürürüm' dedim. Sonra kızımı sanıkla birlikte hastane götürdük. Hastaneye gittiğimde kızımın öldüğünü öğrendim. Ben sanığın en ağır şekilde cezalanmasını istiyorum" dedi.

"Kızımın yuvası yıkılmasın diye şiddet gördüğünü ailemden sakladım"

Bahar Karabağ'ın annesi Elif Taşkömür, kızının şiddet gördüğünü bildiğini söyleyerek, "Kızımın yuvası yıkılmasın diye şiddet gördüğünü ailemden sakladım. Bu adam kızımın sözünü hiç dinlemez. Yaptığı savunma yalan. Torunlarımın gözünün önünde kızımı öldürdü. Sanığın en ağır cezayı almasını istiyorum" şeklinde konuştu.

"Ablama sorduğumda 'yeğenlerin yaptı' deyip beni geçiştiriyordu"

Bahar Karabağ'ın erkek kardeşi Ömer Taskömür, "Ablamın o adamla evlenmesine hep karşıydım. Zaten bu adamın babası da katil. İş yerindeki arkadaşlarına söyledim. 3 tane silahının olduğunu söylediler. 3 tane silahı olan bir adam ne kadar düzgün olabilir. Ablama şiddet uyguluyordu. Ablama sorduğumda 'yeğenlerin yaptı' deyip beni geçiştiriyordu. Ablamı onun öldürdüğünü eminim. En ağır cezayı almasını talep ediyorum" şeklinde konuştu.

Sanık Eyüp Turan Karabağ ilk ifadesinde, "Anneme ziyarete gitmek istedim. Eşim bunu reddetti. Bu yüzden intihar etmek için odaya geçtim. Eşim bana engel olmak istedi. Kazara öldürdüm" ifadelerini kullandı.

Tüm ifadeler alındıktan sonra söz verilen sanık Eyüp Turan Karabağ, ifadesini değiştirerek, "Eşim beni aradı. 'Babamı aradım beni gelip alacak gideceğiz' dedi. Benim eşime ne kadar aşık olduğumu herkes bilir. Ondan ayrılmak istemediğim için gitmesine engel olmak istedim. Odaya geçtim silahı aldım kafama sıkacaktım. Eşim yapma diye yanıma geldi. Aramızda tartışma çıktı. Kazara ona sıktım. Ben çocuklarımın annesini öldürmek ister miyim? Bu olayın kaza olduğunu söylüyorum ve beraatimi talep ediyorum" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, maktul Bahar Karabağ ile sanık Eyüp Turan Karabağ arasında daha önce herhangi bir şikayet olup olmadığının araştırılmasını ve HTS kayıtlarının incelenmesini istedi. Dava, 8 Kasım 2024 tarihine ertelendi. - GAZİANTEP