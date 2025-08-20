Gaziantep'te Feci Kaza: 3 Ölü - Son Dakika
Gaziantep'te Feci Kaza: 3 Ölü

Haberin Videosunu İzleyin
Gaziantep\'te Feci Kaza: 3 Ölü
20.08.2025 11:07
Gaziantep\'te Feci Kaza: 3 Ölü
Gaziantep'te iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Gaziantep'te iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği feci kaza anlarına ait güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde, çarpışan araçların taklalar atarak savrulmaları, kazada hayatını kaybeden 3 kişinin bulundukları araçtan fırlama ve etrafı yoğun toz bulutu kaplama anları yer aldı. Kaza, 17 Ağustos Pazar günü Gaziantep-Nizip karayolu kırsal Sinan Mahallesi kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, M.F.E. (42) idaresindeki 27 AHG 953 plakalı Volkswagen marka otomobil ile T.S. (30) kontrolündeki 27 BCG plakalı otomobil çarpıştı. Kazanın ardından her iki araçta yol kenarındaki menfeze savunularak hurda yığınına döndü. Kazada, Mehmet Can H. (19), Hasan Ş. (21) ve Ömer Faruk D. (22) hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı.

Gaziantep'te feci kaza: 3 kişi hayatını kaybetti

3 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ FECİ KAZA ANLARI KAMERADA

İki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişini hayatını kaybettiği feci kaza anlarına ait güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde, çarpışan araçların içerisindekilerle birlikte taklalar atarak savrulmaları ve sonrasında ise etrafı yoğun toz bulutu kaplama anları saniye saniye yer aldı. Görüntüde, kazada hayatını kaybeden 3 kişinin, bulundukları araçtan fırlama anları ise dikkat çekti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Güvenlik Kamerası, Yerel Haberler, gaziantep, Güvenlik, Otomobil, 3-sayfa, trafik, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep'te Feci Kaza: 3 Ölü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
12:17
Türkiye’nin vergi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu
Türkiye'nin vergi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu
11:53
İstanbul’da okul servisleri için yüzde 50, personel servisleri için yüzde 100 zam talebi
İstanbul'da okul servisleri için yüzde 50, personel servisleri için yüzde 100 zam talebi
