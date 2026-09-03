Gaziantep'te FETÖ'den aranan 2 hükümlü polis operasyonuyla yakalandı
Gaziantep'te Terörle Mücadele ekiplerince düzenlenen operasyonda, FETÖ/PDY'ye üye olma suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezası bulunan 2 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.
Gaziantep'te polis ekipleri tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezası bulunan 2 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon yaptı. Operasyonda, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezası bulunan 2 şüpheli yakalandı.
Yakalanan şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Gaziantep'te FETÖ'den aranan 2 hükümlü polis operasyonuyla yakalandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?