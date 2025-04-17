Gaziantep\'te FETÖ Üyesi Yakalandı

Gaziantep'te polis ekiplerinin terör operasyonunda 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ/PDY üyesi 1 şahıs yakalandı.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütlerine yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme ve FETÖ/PDY'ye üye olma suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
Yakalanan şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP
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