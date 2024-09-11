Gaziantep\'te Fıstık Hırsızlığı Operasyonu

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Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından fıstık hırsızlıklarının aydınlatılması yönelik yapılan operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığına bağlı Asayiş, JASAT ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Nizip ve Karkamış ilçelerinde fıstık hırsızlıklarının aydınlatılması yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda 3 farklı vatandaşın fıstık bahçesinden toplam 176 kilogram fıstığın çalınması olaylarında 6 şüpheli şahıs fıstık çaldıkları esnada suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 6 şüpheli şahıstan Z.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - GAZİANTEP