Gaziantep'te Fıstık Hırsızlığı Operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Gaziantep'te Fıstık Hırsızlığı Operasyonu

Gaziantep\'te Fıstık Hırsızlığı Operasyonu

Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda fıstık hırsızlıklarının aydınlatılması için 6 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çalınan 176 kilogram fıstık ele geçirildi.

11.09.2024 15:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından fıstık hırsızlıklarının aydınlatılması yönelik yapılan operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığına bağlı Asayiş, JASAT ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Nizip ve Karkamış ilçelerinde fıstık hırsızlıklarının aydınlatılması yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda 3 farklı vatandaşın fıstık bahçesinden toplam 176 kilogram fıstığın çalınması olaylarında 6 şüpheli şahıs fıstık çaldıkları esnada suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 6 şüpheli şahıstan Z.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Operasyon, gaziantep, Hırsızlık, Güvenlik, Jandarma, 3-sayfa, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep'te Fıstık Hırsızlığı Operasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:16 Dilruba adına özür dileyen Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çok zor bir şey istedi: Şimdi sıra sende Dilruba adına özür dileyen Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok zor bir şey istedi: Şimdi sıra sende
16:25 Narin Güran cinayetinde bir tanık daha var Amcanın sarıldığı yalanı çürüttü Narin Güran cinayetinde bir tanık daha var! Amcanın sarıldığı yalanı çürüttü
15:50 Bomba iddia Soma faciasında madenci yakınını tekmeleyen Yusuf Yerkel, TFF’de işe başladı Bomba iddia! Soma faciasında madenci yakınını tekmeleyen Yusuf Yerkel, TFF'de işe başladı
15:45 İşte Narin Güran soruşturmasında gözaltına alınanların listesi İşte Narin Güran soruşturmasında gözaltına alınanların listesi
15:20 Görüntüleri infial yaratan polis memur açığa alındı Görüntüleri infial yaratan polis memur açığa alındı
09:18 Bakışlarıyla adamı dövdü resmen Galatasaray forması Edin Dzeko’yu delirtti Bakışlarıyla adamı dövdü resmen! Galatasaray forması Edin Dzeko'yu delirtti
08:50 İstanbul’da maymun çiçeği paniği: Afrika uyruklu kişi karantinaya alındı İstanbul'da maymun çiçeği paniği: Afrika uyruklu kişi karantinaya alındı
08:42 Fotoğrafları servis edilmişti Alaattin Çakıcı’dan öldürülen iş insanıyla ilgili açıklama geldi Fotoğrafları servis edilmişti! Alaattin Çakıcı'dan öldürülen iş insanıyla ilgili açıklama geldi
08:41 Seyran’a yeni kayınvalide geliyor Derya Alabora, Yalı Çapkını’na dahil oldu Seyran'a yeni kayınvalide geliyor! Derya Alabora, Yalı Çapkını'na dahil oldu
07:59 Alışverişlerde yeni dönem iddiası 7 bin TL ve üzeri ödemelerde kredi kartı zorunluluğu geliyor Alışverişlerde yeni dönem iddiası! 7 bin TL ve üzeri ödemelerde kredi kartı zorunluluğu geliyor
07:51 Anne olmaya hazırlanan Pınar Deniz ilk kez konuştu: Evleniyoruz, çok mutluyum Anne olmaya hazırlanan Pınar Deniz ilk kez konuştu: Evleniyoruz, çok mutluyum
07:34 Narin Güran cinayetinin sırrını battaniye çözecek Ekipler çalışmalarını yoğunlaştırdı Narin Güran cinayetinin sırrını battaniye çözecek! Ekipler çalışmalarını yoğunlaştırdı
00:04 3 gün sonra bulunan kız çocuklarından dehşete düşüren itiraf: Arkadaşımı abimle 91 bin lira karşılığında evlendirdiler 3 gün sonra bulunan kız çocuklarından dehşete düşüren itiraf: Arkadaşımı abimle 91 bin lira karşılığında evlendirdiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2024 18:04:27. #1.13#
SON DAKİKA: Gaziantep'te Fıstık Hırsızlığı Operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement