Gaziantep\'te Forklift Kazasında Ağır Yaralanan İşçi Hayatını Kaybetti

Gaziantep'te çalıştığı fabrikada forkliften düşerek ağır yaralanan işçi, tedavi gördüğü hastanedeki 7 günlük hayatta kalma mücadelesini kaybetti.

Olay, 7 Mart 2026 günü Şehitkamil ilçesi 4. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir halı fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre, fabrikada yük indirmek için kullanılan forkliftin sepetine bindirilen Bünyamin Beşe (54), dengesini kaybederek yüksekten yere düştü. Olay sonrası ağır yaralanan ve kafa travması geçirdiği belirlenen Bünyamin Beşe, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Daha sonrasında kentteki özel bir hastaneye sevk edilen ve 7 gündür tedavisi devam eden Beşe, sabah saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatta kalma mücadelesini kaybetti. Cenaze, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - GAZİANTEP