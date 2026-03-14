Gaziantep'te Forklift Kazasında Ağır Yaralanan İşçi Hayatını Kaybetti
Gaziantep'te Forklift Kazasında Ağır Yaralanan İşçi Hayatını Kaybetti

14.03.2026 16:21
Gaziantep'te bir halı fabrikasında forklift kazası sonucu ağır yaralanan 54 yaşındaki işçi Bünyamin Beşe, 7 günlük tedavi sürecinin ardından yaşamını yitirdi. Olay, 7 Mart 2026'da meydana gelirken, Beşe'nin düşmesi sonucu kafa travması geçirdiği ve ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Soruşturma sürüyor.

Gaziantep'te çalıştığı fabrikada forkliften düşerek ağır yaralanan işçi, tedavi gördüğü hastanedeki 7 günlük hayatta kalma mücadelesini kaybetti.

Olay, 7 Mart 2026 günü Şehitkamil ilçesi 4. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir halı fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre, fabrikada yük indirmek için kullanılan forkliftin sepetine bindirilen Bünyamin Beşe (54), dengesini kaybederek yüksekten yere düştü. Olay sonrası ağır yaralanan ve kafa travması geçirdiği belirlenen Bünyamin Beşe, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Daha sonrasında kentteki özel bir hastaneye sevk edilen ve 7 gündür tedavisi devam eden Beşe, sabah saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatta kalma mücadelesini kaybetti. Cenaze, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Gaziantep, 3. Sayfa, Kaza, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ve bomba patladı Galatasaray’a bir dünya yıldızı daha Ve bomba patladı! Galatasaray'a bir dünya yıldızı daha
İlber Ortaylı’nın kızı Tuna Ortaylı: Babam çok severek ve dolu dolu yaşadı İlber Ortaylı'nın kızı Tuna Ortaylı: Babam çok severek ve dolu dolu yaşadı
İsrail basını: ABD, İran’a saldırıları sona erdirmek için İsrail’e bir hafta süre verdi İsrail basını: ABD, İran'a saldırıları sona erdirmek için İsrail'e bir hafta süre verdi
Arne Slot’tan Liverpool’a iyi, Galatasaray’a kötü haber Arne Slot'tan Liverpool'a iyi, Galatasaray'a kötü haber
Trump: Rusya İran’a biraz yardım etti Trump: Rusya İran'a biraz yardım etti
Sergen Yalçın ille de o diyor İşte Beşiktaş’ın hedefindeki yıldız Sergen Yalçın ille de o diyor! İşte Beşiktaş'ın hedefindeki yıldız

17:19
Trump: Hürmüz Boğazı’nı açacağız, çok sayıda ülke savaş gemisi gönderecek
Trump: Hürmüz Boğazı'nı açacağız, çok sayıda ülke savaş gemisi gönderecek
17:09
Dursun Özbek’ten RAMS Başakşehir maçı için özel karar
Dursun Özbek'ten RAMS Başakşehir maçı için özel karar
16:52
ABD’de dev dolu fırtınası, resmen gökten taş yağdı
ABD'de dev dolu fırtınası, resmen gökten taş yağdı
16:35
İlber Ortaylı’nın defnedileceği yerin anlamı büyük Osmanlı’nın en büyük padişahıyla yan yana gömülecek
İlber Ortaylı'nın defnedileceği yerin anlamı büyük! Osmanlı'nın en büyük padişahıyla yan yana gömülecek
16:26
Ameliyat sırasında kavga çıktı, neşterler çekildi
Ameliyat sırasında kavga çıktı, neşterler çekildi
15:58
Avrupa ülkesi de savaşa dahil oldu İran: Meşru hedefsiniz
Avrupa ülkesi de savaşa dahil oldu! İran: Meşru hedefsiniz
