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Gaziantep'te fuhuş operasyonu: 21 gözaltı, 7 tutuklama

GAZİANTEP - Gaziantep'te polis ekipleri tarafından fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etme suçlarına yönelik yapılan operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etme suçlarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin üzerlerinde ve kullandıkları araçlarda yapılan aramalarda 5 adet ruhsatsız tüfek, 3 adet ruhsatsız tabanca, 78 bin 160 TL, 550 dolar, 50 euro ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı, 14'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca operasyon kapsamında 42 kişiye toplam 282 bin 503 TL idari para cezası kesildi.