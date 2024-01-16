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Gaziantep'te Fuhuş Operasyonu: 21 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Gaziantep'te Fuhuş Operasyonu: 21 Şüpheli Gözaltına Alındı

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde polis ekipleri tarafından fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etme suçlarına yönelik düzenlenen operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon sonucunda yapılan aramalarda ruhsatsız silahlar, para ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüphelilerden 7'si tutuklanırken, 14'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca operasyon kapsamında 42 kişiye toplam 282 bin 503 TL idari para cezası kesildi.

Gaziantep\'te Fuhuş Operasyonu: 21 Şüpheli Gözaltına Alındı
16.01.2024 - 16:26,
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Gaziantep'te polis ekipleri tarafından fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etme suçlarına yönelik yapılan operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etme suçlarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin üzerlerinde ve kullandıkları araçlarda yapılan aramalarda 5 adet ruhsatsız tüfek, 3 adet ruhsatsız tabanca, 78 bin 160 TL, 550 dolar, 50 euro ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı, 14'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca operasyon kapsamında 42 kişiye toplam 282 bin 503 TL idari para cezası kesildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep'te Fuhuş Operasyonu: 21 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika


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