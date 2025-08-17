Gaziantep'te Geri Dönüşüm Fabrikasında Yangın - Son Dakika
Gaziantep'te Geri Dönüşüm Fabrikasında Yangın

17.08.2025 18:41
Gaziantep Valisi, geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına 100 itfaiye personeliyle müdahale ediyor.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına ilişkin, "Şu anda 40'a yakın itfaiye aracı ve 100 civarında itfaiye personelimiz var. Onun dışında da diğer kurumların hepsi burada. Sağlık, işte dediğim gibi AFAD hepsi burada. Şu andaki değişkenlerde bir sıkıntı olmazsa başka bir fabrikaya sirayet etmeden söndürmeye gayret ediyoruz" dedi.

Gaziantep 2. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir geri dönüşüm fabrikasında saat 16.10 sıralarında çıkan yangına itfaiye ekipleri tarafından 100 personel ve 40 araçla müdahale ediliyor. Yangının çıktığı fabrika önüne gelen Gaziantep Valisi Kemal Çeber ve Gaziantep İl Emniyet Müdürü Celal Özcan incelemelerde bulundu.

"100 personel, 40 ekiple müdahale ediyoruz"

Vali Çeber yaptığı açıklamada, "Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi çok büyük. Yaklaşık bin 200-bin 300 fabrikamız var burada. Bulunduğumuz noktada da geri dönüşüm fabrikaları ve halı fabrikaları yoğunlukta. Bir özel geri dönüşüm, atık geri dönüşüm fabrikasında 16.10 sıralarında bize ihbarı gelen bir yangın var. Gördüğünüz yangın. Fabrika dediğim gibi özel bir geri dönüşüm fabrikası. 10 dönüm üzerine kurulu. Yani 10 bin metrekare bir alanı işgal ediyor. İçerisindeki materyaller geri dönüşüm materyalleri. Genelde elyaf ya da petrol ürünü. Yani yangına karşı son derece hassas materyaller. Dolayısıyla çok yoğun bir duman görüyorsunuz. Yani enerjisi çok yüksek bir yangın bu. Şimdi amacımız onun etrafına sirayet etmeden yangını bulunduğu noktada tutabilmek. Bütün kurumlarımız burada. Büyükşehir itfaiyemiz, OSB itfaiyemiz, emniyetimiz, AFAD'ımız, Orman İşletme birimlerimiz. Şu anda 40'a yakın itfaiye aracı ve 100 civarında itfaiye personelimiz var. Onun dışında da diğer kurumların hepsi burada. Sağlık, işte dediğim gibi AFAD hepsi burada. Allah'ın izniyle şu andaki değişkenlerde bir sıkıntı olmazsa başka bir fabrikaya sirayet etmeden söndürmeye gayret ediyoruz. Arka tarafında küçük bir risk var. Orası da bir halı fabrikasıydı, duvar duvara bu fabrikamız. Oraya şimdi söndürme faaliyetlerimiz yoğunlaştı. Daire başkanımız bizzat vaziyet ediyor sağ olsun kendisi. İnşallah başka bir yere sirayet etmeden söndüreceğiz. Fabrika sahibimiz de burada. Biz onunla da temas halindeyiz. Mutlu olduğumuz bölüm içeride kimse yok, yangından etkilenen kimse yok. Nedenine ilişkin çalışmalar da devam ediyor. Fabrika sahibinin kendi tahmini aşırı sıcağa bağlıyor. Ama uzmanlarımız çalışmalarına devam edecek ve nedenini de anlamaya gayret edeceğiz. Gaziantep'imize ve fabrika sahibimize, organize sanayimize geçmiş olsun diyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Organize Sanayi Bölgesi, Yerel Haberler, Kemal Çeber, gaziantep, Güvenlik, İtfaiye, 3-sayfa, Olaylar, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep'te Geri Dönüşüm Fabrikasında Yangın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
