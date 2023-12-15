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Gaziantep'te Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 10 Organizatör Yakalandı - Son Dakika
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Gaziantep'te Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 10 Organizatör Yakalandı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı, Gaziantep-Suriye sınır hattında göçmen kaçakçılığı yapan suç örgütlerine yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 10 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalanırken, şehirler arası izinsiz seyahat eden Suriye uyruklu 102 göçmene para cezası kesildi.

Gaziantep\'te Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 10 Organizatör Yakalandı
15.12.2023 - 10:41,  Güncelleme: 10:46
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Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı, Gaziantep- Suriye sınır hattında göçmen kaçakçılığı yapan suç örgütlerine yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 10 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalanırken, şehirler arası izinsiz seyahat eden Suriye uyruklu 102 göçmene para cezası kesildi.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 09 - 14 Aralık 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonda, 10 göçmen kaçakçılığı organizatörü gözaltına alındı. Organizatörlerin kullandığı 2 araç ve 6 cep telefonuna da el konuldu. Operasyonda yakalanan Suriye uyruklu 102 göçmen ise "Geçici Koruma" kapsamında oldukları halde yol izin belgesiz olarak şehirlerarası seyahat ettikleri gerekçesiyle 413 bin 610 TL idari para cezasına çarptırıldı.

Gözaltına alınan organizatörlerden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 10 Organizatör Yakalandı - Son Dakika


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