Gaziantep Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 17 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirilen denetimlerde, hatalı park nedeniyle bin 186 araca toplamda 818 bin 340 Türk Lirası tutarında cezai işlem uygulandı.
Kent genelinde trafik düzenini ve güvenliğini sağlamak amacıyla yapılan denetimlerde, kurallara uymayan sürücüler hakkında gerekli yasal işlemler titizlikle yürütüldü. - GAZİANTEP
Son Dakika › 3.Sayfa › Gaziantep'te Hatalı Park Yapan 186 Araça 818 Bin 340 TL Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
Bursa'da meydana gelen kazalarda hafif ticari araç seyir halindeki tıra çarptı ve tır refüje devrildi. Nilüfer ilçesinde ise hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. Her iki kazada da toplamda 2 kişi yaralandı ve polis olaylarla ilgili soruşturma başlattı.
Bursa'nın İznik ilçesinde kaçak kazı yaparken jeneratörden sızan gazdan zehirlenen baba, oğul ve arkadaşları hayatını kaybetti. Definecilerin kimlikleri belirlenirken, cenazeler JAK ve AFAD ekiplerince mağaradan çıkarıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Bartın'ın Amasra ilçesinde denizde sörf yapan bir şahıs, sahil güvenlik ekiplerini alarma geçirdi. Ekipler, bölgede sörf yapmanın tehlikeli olduğunu söyleyerek ikaz etti. Şahıs, uyarıları dikkate alarak denizden çıktı.
Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde 44 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Beypazarı ilçesinde meydana gelen olayda, apartman otoparkında bulunan bir otomobilde bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Çevredekileri ihbarı üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Alevlere teslim olan araç ise kullanılamaz hale geldi ve çevredekiler panik yaşadı.
Giresun'un Espiye ilçesinde polis kontrolünden kaçan şüpheli aracı takip eden polis aracı kaza yaptı. Kazada 2 polis memuru hafif şekilde yaralandı. Yaralı polis memurları hastaneye sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, şüpheli bir şahsı durdurmak istedikleri sırada kaçması üzerine kovalamaca yaşandı. Yaklaşık 1 kilometrelik kovalamacanın ardından şüpheli şahıs, Güven Timleri'nin amansız takibi sonucu yakalandı. Şüphelinin 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu için kaçtığı öğrenildi.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde aynı istikamette seyir halindeki araca çarpan otomobil, yağmursuyu tahliye kanalına devrildi. Kazada yaralanan olmazken, trafik uzun süre tek şeritten kontrollü bir şekilde sağlandı.
Bayburt'un Kop köyünde besicilik yapan Halil İbrahim Albal'ın kaybolan 4 büyükbaş hayvanı, jandarmanın drone takibiyle bulundu. Jandarma ekipleri tarafından yapılan arama çalışmalarının 3'üncü gününde Kop Dağı eteklerinde bulunan hayvanlar, sahibine teslim edildi.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı, tarihi eser kaçakçılığı ile mücadele kapsamında İslahiye ilçesinde gerçekleştirdiği operasyonda, izinsiz kazı yaptığı tespit edilen 3 şahsı suçüstü yakaladı. Yakalanan şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.
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