Gaziantep\'te hırsızlık operasyonunda yakalanan 43 şüpheliden 17\'si tutuklandı

Gaziantep'te jandarma ekiplerince yakalanan hırsızlık şüphelisi 43 şahıstan 17'si tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ağustos ayında meydana gelen faili meçhul hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik çok sayıda çalışma yapıldı. JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) ve OYİ (Olay Yeri İnceleme) destekli özel timlerin çalışmaları sonucunda gerçekleştirilen operasyonlarda 25 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatılarak olaylara karıştığı tespit edilen 43 şüpheli yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 17'si tutuklanarak cezaevine teslim edildi, 26'sı hakkında adli kontrol kararı verildi.

İcra edilen operasyonlar neticesinde ele geçirilen malzemeler, hırsızlık mağduru vatandaşlara teslim edildi.