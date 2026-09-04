Gaziantep'te hırsızlık operasyonunda yakalanan 43 şüpheliden 17'si tutuklandı - Son Dakika
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Gaziantep'te hırsızlık operasyonunda yakalanan 43 şüpheliden 17'si tutuklandı

Gaziantep\'te hırsızlık operasyonunda yakalanan 43 şüpheliden 17\'si tutuklandı
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Gaziantep'te jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 25 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı, 43 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 17'si tutuklanırken, 26'sı hakkında adli kontrol kararı verildi ve ele geçirilen malzemeler mağdurlara teslim edildi.

Gaziantep'te jandarma ekiplerince yakalanan hırsızlık şüphelisi 43 şahıstan 17'si tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ağustos ayında meydana gelen faili meçhul hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik çok sayıda çalışma yapıldı. JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) ve OYİ (Olay Yeri İnceleme) destekli özel timlerin çalışmaları sonucunda gerçekleştirilen operasyonlarda 25 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatılarak olaylara karıştığı tespit edilen 43 şüpheli yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 17'si tutuklanarak cezaevine teslim edildi, 26'sı hakkında adli kontrol kararı verildi.

İcra edilen operasyonlar neticesinde ele geçirilen malzemeler, hırsızlık mağduru vatandaşlara teslim edildi.

Kaynak: İHA

Hırsızlık, Gaziantep, Jandarma, 3. Sayfa, Güvenlik, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te hırsızlık operasyonunda yakalanan 43 şüpheliden 17'si tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te hırsızlık operasyonunda yakalanan 43 şüpheliden 17'si tutuklandı - Son Dakika
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