Gaziantep’te Huzurlu Parklar Uygulaması - Son Dakika
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Gaziantep’te Huzurlu Parklar Uygulaması

Gaziantep’te Huzurlu Parklar Uygulaması
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Son bir haftada 3 aranan yakalandı, 160 sürücüye 825 bin TL ceza kesildi.

Gaziantep'te polis ekipleri tarafından kent genelinde son bir hafta içerisinde gerçekleştirilen "huzurlu parklar" uygulamalarında 3 aranan şahıs yakalandı. Park çevrelerinde bulunan ve kural ihlali tespit edilen 160 sürücüye ise 825 bin 814 TL cezai işlem uygulandı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, kent genelinde son bir hafta içerisinde "huzurlu parklar" denetimi gerçekleştirdi. Denetimler kapsamında 24 bin 988 kişinin sorgusu yapılırken, çeşitli suçlardan aranan 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca çevreye rahatsızlık verdiği belirlenen 47 kişi hakkında idari işlem gerçekleştirildi.

Denetimlerde park çevrelerindeki 557'si motosiklet olmak üzere toplam bin 761 araç kontrol edildi. Trafik kurallarını ihlal ettiği tespit edilen 160 sürücüye toplam 825 bin 814 lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: İHA

Huzurlu Parklar, Gaziantep, Güvenlik, 3. Sayfa, Polis, Ceza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep’te Huzurlu Parklar Uygulaması - Son Dakika

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