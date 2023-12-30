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Gaziantep'te inşaat çökmesi: 2 işçi enkaz altında kaldı - Son Dakika
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Gaziantep'te inşaat çökmesi: 2 işçi enkaz altında kaldı

Gaziantep'te, inşaatı devam eden bir binada beton dökümü sonrası çökme meydana geldi. Çökme sonucu enkaz altında kalan 2 işçi ekiplerin çalışması sonucu çıkarılırken, işçilerden 1'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

Gaziantep\'te inşaat çökmesi: 2 işçi enkaz altında kaldı
30.12.2023 - 15:12,
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Gaziantep'te, inşaatı devam eden bir binada beton dökümü sonrası çökme meydana geldi. Çökme sonucu enkaz altında kalan 2 işçi ekiplerin çalışması sonucu çıkarılırken, işçilerden 1'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay, Şehitkamil ilçesine bağlı Sacır Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yapımı devam eden 3 katlı binada beton dökümü sonrası çökme meydana geldi. Çökme sonucu 2 işçi enkaz altında kaldı. Çökmenin ardından olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, AFAD, UMKE ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler göçük altında kalan 2 işçiyi yaralı olarak çıkardı. Yaralı işçiler, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan 1'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olay ile ilgili inceleme başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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Şehitkamil, Gaziantep, Güvenlik, Acil Durum, Kaza, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep'te inşaat çökmesi: 2 işçi enkaz altında kaldı - Son Dakika


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