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Gaziantep'te inşaatta mini vincin kafasına düşmesi sonucu genç işçi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Gaziantep'te inşaatta mini vincin kafasına düşmesi sonucu genç işçi hayatını kaybetti

Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir inşaatta çalışan genç işçi, mini vinci kafasına düşmesi sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan işçi, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Gaziantep\'te inşaatta mini vincin kafasına düşmesi sonucu genç işçi hayatını kaybetti
23.01.2024 - 14:06,
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Gaziantep'in Nizip ilçesinde inşaatta bulunan mini vincin kafasına düşmesi sonucu ağır yaralanan genç işçi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün öğle saatlerinde Nizip Fevzipaşa Mahallesi Çakır Sokak'ta bulunan bir inşaatta meydana geldi. İddiaya göre, inşaatın önündeki araca mermer yüklemesi yapan Muhammed Durdu Arısever'in (25) başına, en üst katta bulunan mini inşaat vinci düştü. Ağır yaralanan Arısever, Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan ve daha sonrasında özel bir hastaneye sevk edilen Arısever, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden gencin cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep'te inşaatta mini vincin kafasına düşmesi sonucu genç işçi hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziantep'te inşaatta mini vincin kafasına düşmesi sonucu genç işçi hayatını kaybetti - Son Dakika
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