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Gaziantep'te iş yerinde çıkan kavgada 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Gaziantep'te iş yerinde çıkan kavgada 3 kişi gözaltına alındı

Gaziantep'te Ünaldı Mahallesi'nde bir iş yerinde çıkan sopalı kavgaya karıştığı belirlenen 3 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı. İş yeri sahibi ile çalışanlar arasında çıkan tartışmanın büyümesi sonucu kavga yaşandı. Şüphelilerden 3'ü yakalanırken diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Gaziantep\'te iş yerinde çıkan kavgada 3 kişi gözaltına alındı
15.01.2024 - 10:38,  Güncelleme: 10:39
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Gaziantep'te bir iş yerinde 2 gurup arasında çıkan sopalı kavgaya bulaştığı belirlenen 3 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ünaldı Mahallesi'nde bir iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine iş yeri sahibi ile çalışanlar arasında sopalı kavga yaşandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kavgaya karıştığı belirlenen 3 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Kavgaya karışan diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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