Gaziantep\'te iş yerine pompalı tüfekle ateş açan 3 şüpheli yakalandı

3.Sayfa

Gaziantep'te bir iş yerine pompalı tüfekle ateş açan 3 şüpheli yakalandı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Şahinbey ilçesinde bir iş yerine ateş açan şüphelileri yakalamaya yönelik operasyon yaptı. Operasyonda 3 şüpheli olayda kullandıkları pompalı tüfekle birlikte yakalandı.

Yakalanan 3 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP