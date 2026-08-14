Gaziantep\'te İşitme Engelli Kıza İstismar İddiası

Gaziantep'te işitme ve konuşma engelli genç kızın, 4 şahsın cinsel istismarına uğradığı iddia edildi. Olay sonrası 4 şüpheli gözaltına alınırken genç kızın yakınları ve vatandaşlar karakolun önünde toplanarak yaşananlara tepki gösterdi.

Olay, Şahinbey ilçesi Cengiz Topel Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, işitme ve konuşma engelli S.P.'nin (24) aracına bindiği bir şahıs tarafından bilinmeyen bir adrese götürüldü. Genç kıza, götürüldüğü adreste boyacı, tesisatçı, berber ve berber kalfası olduğu iddia edilen M.T. (28), S.B. (26), M.E. (24) ve F.R. (18) isimli şahıslar tarafından cinsel istismarda bulunulduğu öne sürüldü. Daha sonra serbest bırakılan genç kız, yaşananları ailesine anlattı.

4 şüpheli yakalandı, olayı duyan vatandaşlar karakol önüne koştu

İhbar üzerine çalışma yapan polis ekipleri olaya karıştığı öne sürülen 4 şahsı gözaltına aldı. Şüpheli şahıslar emniyete götürülürken bu sırada karakol önünde toplanan genç kızın ailesi ile yüzlerce vatandaş yaşananlara tepki gösterdi. Vatandaşlar, şüphelilerin en ağır cezayı almasını istedi. Genç kızın istismara uğrayıp uğramadığı iddiasının ise yapılacak sağlık kontrollerinin ardından netleşeceği belirtildi.

Konu ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.