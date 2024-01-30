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Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından hükümlüler cezaevine gönderildi - Son Dakika
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Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından hükümlüler cezaevine gönderildi

Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından haftada yürütülen asayiş çalışmalarında, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü cezaevine gönderildi. Kontrol ve denetimlerde yakalanan hükümlüler, adli makamların koordinesinde gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından hükümlüler cezaevine gönderildi.

Gaziantep\'te jandarma ekipleri tarafından hükümlüler cezaevine gönderildi
30.01.2024 - 16:47,  Güncelleme: 16:56
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Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından haftada yürütülen asayiş çalışmalarında, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü cezaevine gönderildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince suçlarla mücadele çerçevesinde çalışma gerçekleştirildi. Kontrol ve denetimlerde Kasten Öldürme suçundan 28 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.E. ve 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.K. isimli şahıslar ile Yağma suçundan hakkında 24 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.Ç. isimli şahıs, adli makamların koordinesinde yürütülen titiz planlama takip ve çalışmalar sonucunda, Şehitkamil ve Oğuzeli ilçelerinde saklandıkları tespit edilen adreslere yapılan operasyon neticesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Çalışma çerçevesinde gözaltına alınan, haklarında çeşitli suçlardan değişen oranlarda kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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