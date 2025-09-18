Gaziantep'te Kaçak Define Kazısı - Son Dakika
Gaziantep'te Kaçak Define Kazısı

18.09.2025 13:28
Gaziantep'te izinsiz define kazısı yapan 2 kişi jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Gaziantep'te define bulmak amacıyla kaçak kazı yaptığı tespit edilen 2 şahıs, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar çerçevesinde, Nurdağı ilçesinde icra edilen önleyici kolluk devriyesi esnasında arazide define bulmak amacıyla izinsiz arama yaptığı tespit edilen S.Y. ve G.G. isimli şüpheliler suçta kullandıkları 2 adet detektör ve 2 adet kazı malzemeleri ile suçüstü yakalandı.

Suçta kullanılan detektör ve kazı malzemelerine el konularak şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Gaziantep'te Kaçak Define Kazısı
