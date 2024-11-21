Gaziantep'te Kaçak Göçmen Operasyonu

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Gaziantep'te jandarma ekiplerince yapılan şok operasyon sonucunda kaçak göçmen organizatörü 11 şahıs yakalandı. Yakalanan şahısların tamamı tutuklandı.

Gaziantep'te İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti ile mücadele kapsamında operasyon yapıldı. Hudut gerisinde ve il genelinde icra edilen operasyonlar kapsamında Karkamış ve Oğuzeli ilçelerinde düzensiz göçmenleri yasadışı yollardan ülkeye geçirerek farklı şehirlere sevk ettikleri tespit edilen 11 organizatör şok operasyonla suçüstü yakalandı.

Gözaltına alınan kaçak göçmen organizatörü Z.E., A.K., Y.K., T.Ö., H.E.A., T.K., A.G. H.E., A.E., T.E. ve F.E. isimli şüpheli şahıslar, tamamlanan yasal işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayda kullanılan araçlara ise el konuldu. - GAZİANTEP