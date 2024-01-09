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Gaziantep'te Kaçak Sigara Operasyonu: 330 Bin TL Değerinde Malzeme Ele Geçirildi - Son Dakika
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Gaziantep'te Kaçak Sigara Operasyonu: 330 Bin TL Değerinde Malzeme Ele Geçirildi

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yaptığı operasyonda, Şehitkamil ve Nurdağı ilçelerinde iki şüphelinin işyeri ve aracında piyasa değeri 330 bin TL olan kaçak sigara ve tütün malzemeleri ele geçirdi. Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

Gaziantep\'te Kaçak Sigara Operasyonu: 330 Bin TL Değerinde Malzeme Ele Geçirildi
09.01.2024 - 17:03,
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Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yaptığı operasyonda, Şehitkamil ve Nurdağı ilçelerinde iki şüphelinin işyeri ve aracında piyasa değeri 330 bin TL olan kaçak sigara ve tütün malzemeleri ele geçirdi.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma çerçevesinde, Şehitkamil ilçesinde S.Ö. isimli şahsa ait işyerinde ve Nurdağı ilçesinde Y.G. isimli şahsa ait araçta adli arama yapıldı. Aramalarda, 4 bin 112 paket gümrük kaçağı sigara, 111 bin adet boş makaron, 29 bin 500 adet dolu makaron ve 230 kilogram tütün bulundu.

Operasyonda gözaltına alınan S.Ö. ve Y.G. isimli şüpheliler hakkında kaçakçılık suçundan yasal işlem başlatıldı. Ele geçirilen kaçak sigara ve tütün malzemelerine el konuldu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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Gaziantep, Gözaltı, Suç, Operasyon, Kaçakçılık, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep'te Kaçak Sigara Operasyonu: 330 Bin TL Değerinde Malzeme Ele Geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziantep'te Kaçak Sigara Operasyonu: 330 Bin TL Değerinde Malzeme Ele Geçirildi - Son Dakika
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