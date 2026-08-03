Gaziantep'te Kaçakçılık Operasyonu: 1.45 Milyon TL Değerinde Ele Geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gaziantep'te Kaçakçılık Operasyonu: 1.45 Milyon TL Değerinde Ele Geçirildi

Gaziantep\'te Kaçakçılık Operasyonu: 1.45 Milyon TL Değerinde Ele Geçirildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 450 bin TL olan kaçak sigara, nargile tütünü, makaron ve alkollü içecek ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı, adli işlem başlatıldı.

Gaziantep'te jandarma ekiplerince 3 şahsa yönelik yapılan operasyonda 1 milyon 450 bin TL değerinde kaçak sigara, sigara malzemeleri ve alkol ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadeleye yönelik operasyon yapıldı. KOM Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü unsurlarının da destek verdiği operasyonda çerçevesinde, Şehitkamil ilçesinde M.H, Ş.Ö. ve M.T. isimli şahıslara ait ev ve işyerlerinde arama yapıldı. Arama neticesinde piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 450 bin TL olan gümrük kaçağı 890 kilogram nargile kömürü, 204 kilogram nargile tütünü, 72 bin adet makaron, 190 paket sigara, 4 paket puro, 76 şişe alkollü içecek, 45 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA

Kaçakçılık, Gaziantep, Güvenlik, 3. Sayfa, Jandarma, Makaron, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te Kaçakçılık Operasyonu: 1.45 Milyon TL Değerinde Ele Geçirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Endonezya’da feribot yangını: 5 ölü, 41 kayıp Endonezya’da feribot yangını: 5 ölü, 41 kayıp
Bülent Arınç’tan Davutoğlu’nun partisini kapatmasına dikkat çeken yorum Bülent Arınç'tan Davutoğlu'nun partisini kapatmasına dikkat çeken yorum
Cizre’de termometre 49 dereceyi gösterdi, caddeler boş kaldı Cizre’de termometre 49 dereceyi gösterdi, caddeler boş kaldı
Göç dalgası faciaya dönüştü: Ölü sayısı açıklandı Göç dalgası faciaya dönüştü: Ölü sayısı açıklandı
Şarkıcı Zara yeniden öğrenci oldu: Okuduğu bölüm herkesi şaşırttı Şarkıcı Zara yeniden öğrenci oldu: Okuduğu bölüm herkesi şaşırttı
Bakan Göktaş: Şehit yakınları ile gazilerimizin talepleri doğrultusunda en kapsamlı düzenlemeyi hayata geçiriyoruz Bakan Göktaş: Şehit yakınları ile gazilerimizin talepleri doğrultusunda en kapsamlı düzenlemeyi hayata geçiriyoruz

12:47
Bakan Gürlek: 84 hakim ve savcı meslekten men edildi
Bakan Gürlek: 84 hakim ve savcı meslekten men edildi
12:37
Özgür Özel, abdest görüntüleriyle ilgili iddialara sert çıktı: Bundan utanç duyuyorum
Özgür Özel, abdest görüntüleriyle ilgili iddialara sert çıktı: Bundan utanç duyuyorum
11:59
Aziz Yıldırım’dan bir bomba daha Milli yıldız da formayı giyecek
Aziz Yıldırım'dan bir bomba daha! Milli yıldız da formayı giyecek
11:19
Soruşturma başlatılan Ertuğrul Özkök’ten ilk açıklama
Soruşturma başlatılan Ertuğrul Özkök'ten ilk açıklama
11:10
Hastanede çekilen görüntü büyük tartışma yarattı
Hastanede çekilen görüntü büyük tartışma yarattı
10:11
Ağustos ayında ev ve iş yerlerine yapılacak kira artış oranı netleşti
Ağustos ayında ev ve iş yerlerine yapılacak kira artış oranı netleşti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.08.2026 12:52:43. #7.13#
SON DAKİKA: Gaziantep'te Kaçakçılık Operasyonu: 1.45 Milyon TL Değerinde Ele Geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.