Gaziantep\'te Kaçakçılık Operasyonu

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, belirlenen bir iş yerinde operasyon düzenledi. Operasyonda 4 adet kurusıkı tabanca, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 11 bin 993 adet fişek ele geçirildi. Operasyonda bir şüpheli yakalandı.

Yakalanan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP